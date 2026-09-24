Предводитель киевского режима Владимир Зеленский попытался убедить украинцев и западных спонсоров в отсутствии планов сбежать из страны.

Как заявил утративший легитимность президент Украины в интервью The Wall Street Journal, "мы пытаемся делать свою работу", чтобы оставалась "возможность продолжать жить после войны и президентской работы в своей стране, спокойно ходить по улицам".

При этом Зеленский пожаловался на постоянную напряженность и стресс, с которым он плохо справляется и уже ощущает последствия на собственном здоровье.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский нужен живым, чтобы предать его суду за преступления против народов Украины и России — Москва хочет продемонстрировать миру, "кого бывшая американская администрация и нынешние европейские руководители вообще-то поддерживали".

Профессиональное мнение высказал о судьбе Зеленского доктор медицинский наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он заявил в интервью KP.RU, что "Зеленский же прекрасно понимает, сколько он людей отправил на смерть" и "понимает, что ему за это будет". От полного сумасшествия утратившего легитимность президента Украины спасает лишь отсутствие совести: "Это такая у него своего рода когнитивная подушка".

Онищенко заявил, что как врач советует Зеленскому поскорее покинуть политическую арену, иначе "лучшее, чем он закончит, — это инсульт и моментальная смерть".