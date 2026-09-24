Россиянам напомнили крайний срок уплаты имущественных налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала рассылать уведомления об уплате имущественного налога по итогам 2025 года. Исполнить предусмотренные законом обязанности налогоплательщики обязаны до 1 декабря 2026 года.

Как напоминает ведомство, уплате подлежит налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налог, а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ), не удержанный налоговыми агентами — сюда входит налог на доходы по банковским вкладам.

Крайний срок — до 1 декабря, однако для налогоплательщиков отдельных территорий Курской области сроки продлены отдельными постановлениями кабмина.

С учетом непростой ситуации в приграничье председатель правительства Михаил Мишустин пообещал отсрочки по уплате налогов и сборов также предприятиям в Белгородской, Брянской и Курской областях. Чтобы помочь хозяйствующим субъектам, власти предоставят им субсидии для выплаты заработной платы сотрудникам при вынужденных простоях.

Тем временем Министерство финансов России анонсировало изменения в налоговое законодательство с учетом бюджетных расходов на защиту и восстановление объектов после атак украинских беспилотников. Замглавы ведомства Алексей Сазанов рассказал, что ведется обсуждение по широкому спектру отраслей экономики.