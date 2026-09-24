ВС России нанесли удары по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах ВСУ

Министерство обороны представило свежий отчет о работе ВС России.
Нанесены удары по судам, логистическим и складским терминалам, которые использовались в интересах обеспечения ВСУ. Поражен логистический центр в Одессе, осуществляющий хранение грузов военного назначения.
Также в Новых Белярах Одесской области поражен склад беспилотных летательных аппаратов.
На переходе морем потоплен сухогруз, доставлявший в порт Одессе военное имущество для обеспечения украинской армии.
Ранее ведомство отчиталось о том что, все атаки ВСУ и попытки выхода из окружения у Доброполья ДНР пресекаются. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".