Министерство обороны представило свежий отчет о работе ВС России.

Нанесены удары по судам, логистическим и складским терминалам, которые использовались в интересах обеспечения ВСУ. Поражен логистический центр в Одессе, осуществляющий хранение грузов военного назначения.

Также в Новых Белярах Одесской области поражен склад беспилотных летательных аппаратов.

На переходе морем потоплен сухогруз, доставлявший в порт Одессе военное имущество для обеспечения украинской армии.

Ранее ведомство отчиталось о том что, все атаки ВСУ и попытки выхода из окружения у Доброполья ДНР пресекаются. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".