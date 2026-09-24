Сохранение эскалационной линии Великобритании в отношении России грозит негативными последствиями самому королевству. С таким предупреждением выступил в четверг, 24 сентября, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат критически высказался про "безудержную и все более многослойную подпитку и поддержку киевского режима", которую продолжает проводить Лондон. Подобными действиями Великобритания "поставила себя на грань перехода из стороны конфликта де-факто в такую сторону конфликта де-юре".

Москва не раз предостерегала Лондон, однако "с трудом удается пробиться сквозь толщу их собственных иллюзий, фантомов и предрассудков и объяснить элементарные вещи", цитирует Рябкова РИА Новости.

Тем временем спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил, что вслед за финансовым, энергетическим и миграционным кризисами Великобританию и Евросоюз ожидает кризис в области продовольственной безопасности. Только сотрудничество с Россией может спасти Запад, подчеркнул политик.

Москва не раз предостерегала Лондон от враждебных заявлений и действий. В сентябре МИД России выразил британцам решительный протест в связи с наращиванием поставок киевскому режиму беспилотников и других систем вооружений. Вся полнота ответственности за возможное неблагоприятное развитие ситуации лежит на Лондоне, предупреждало ведомство.