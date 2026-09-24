Члены НАТО готовы предоставить Украине гарантии безопасности, но лишь после достижения мирного соглашения с Россией. С таким заявлением выступил в четверг, 24 сентября, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

Как отметил политик, когда Москве и Киеву удастся заключить мир, потребуется исключить повторение ситуации, при которой возможны любые новые военные действия.

В рамках НАТО работа над механизмом гарантий безопасности идет в рамках так называемой коалиции желающих под руководством Великобритании и Франции, цитирует Рютте "Интерфакс".

Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя военно-морской компонент гарантий безопасности для Украины в рамках потенциального мирного соглашения. По словам политика уже имеется "общее понимание" этого вопроса с союзниками — их военно-морские силы ведут соответствующее планирование.

Между тем спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что глава киевского режима начинает осознавать: Украина может рассчитывать гарантии безопасности США лишь после вывода украинских войск из Донбасса. По мнению Дмитриева, это понимание не может не радовать.