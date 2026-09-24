Умерла вдова Владимира Высоцкого Марина Влади

Умерла жена Владимира Высоцкого — актриса и певица Марина Влади. Ей было 88 лет. Последние годы артистка жила в Париже.

Французская актриса снялась в десятках картин, среди самых известных — "Колдунья", "Пчелиная матка", "Две или три вещи, которые я знаю о ней" и советский фильм "Сюжет для небольшого рассказа". Она была последней женой Владимира Высоцкого.

Поэт и актриса были одной из самых знаменитых пар прошлого века. Их отношения начались в 1967 году, когда актриса, увидев Высоцкого на сцене, была очарована его невероятной харизмой.

Влюбленные поженились 13 января 1970 года (по другим данным – 1 декабря 1970 года) в Москве. Однако семейная жизнь на расстоянии оказалась тяжелым испытанием. Она жила во Франции, он – в СССР. К тому же Высоцкий боролся с зависимостями. Артистка не раз спасала любимого - искала его по всей Москве, отвозила к врачам, пыталась контролировать и поддерживать. Несмотря на ее усилия, здоровье и эмоциональное состояние Высоцкого ухудшались.

В ночь с 24 на 25 июля 1980 года, как рассказывала сама Марина, она проснулась в поту, увидев на подушке красный след от раздавленного комара, и в этот момент раздался звонок: "Володя умер". Смерть Владимира Высоцкого стала трагическим финалом их сложной истории.

После утраты Марина Влади не хотела, чтобы память о Высоцком ассоциировалась только с его зависимостями. Она подчеркивала, что творчество поэта – 800 стихотворений и песен – невозможно создать, если человек постоянно пьет. В 1987 году актриса выпустила автобиографическую книгу "Владимир, или Прерванный полет".

У Марины Влади осталось трое сыновей от предыдущих браков: Игорь и Пьер — от актера и режиссера Робера Оссейна, а также Владимир — от летчика и предпринимателя Жан-Клода Бруйе. Общих детей с Владимиром Высоцким у актрисы не было.