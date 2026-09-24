Нарышкин сообщил о вмешательстве ЕС в выборы в Госдуму

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Евросоюз вмешивался в прошедшие недавно выборы в Государственную думу.

По словам главы СВР, в комиссии Европейского союза "заранее подготовили бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие".

Выборы в Госдуму девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова 21 сентября сообщила, что по итогам обработки 95,18% протоколов "Единая Россия" получает 355 мест в Госдум, у КПРФ - 40 мест, у ЛДПР - 25, у "Новых людей" - 20 мест.

Памфилова добавила, что голосование шло в беспрецедентно экстремальных условиях. Но все сложности были преодолены.

Дмитрий Медведев ранее назвал кандидатов в председатели комитетов нижней палаты парламента. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".