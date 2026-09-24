Правительство России одобрило проект федерального бюджета на ближайшие три года. В рамках базового сценария основным фактором роста ВВП станет внутренний спрос, заявил премьер Михаил Мишустин.
В будущем году доходы бюджета запланированы на уровне более 43 триллионов рублей. За три года государство потратит около 19 триллионов рублей на финансирование национальных проектов, включая и технологические.
Премьер Мишустин назвал три приоритетных направления бюджета. (СИНХРОН)
В первую очередь, безусловно, выполнение социальных обязательств. Прежде всего – поддержка семей с детьми. Продолжим развивать здравоохранение и систему образования. Второе – это обеспечение обороны и безопасности страны, социальная помощь участникам специальной военной операции и их близким. И третье направление – достижение национальных целей, которые определил глава государства, включая и вопросы технологического лидерства. В частности, продолжится развитие станкостроения, микро- и радиоэлектроники", - сказал глава кабмина.
Трехлетний бюджет нацелен на поддержание устойчивости государственных финансов и долгосрочный экономический рост, отметил министр финансов Антон Силуанов. Стратегическим приоритетом станет обеспечение обороноспособности страны и помощь участникам СВО и их семьям. Дополнительные доходы Минфин планируют выручить за счет обеления экономики.
"Ключевые принципы налоговой политики сохраняются – это справедливость и эффективность. Какие основные предложения и задачи мы решаем в следующем трёхлетнем периоде. Первое – это содействие формированию конкурентной среды и обелению экономики. Это одна из ключевых задач в рамках реализации плана по обелению секторов экономики, включая борьбу с серым импортом. За счет этого в проекте бюджета мы учли дополнительные доходы, порядка 500 миллиардов рублей ежегодно", - добавил Силуанов.