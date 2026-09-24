Национальный траур объявлен в Казахстане после гибели 12 военных на Каспии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур 25 сентября после гибели военных в Каспийском море.

Трагедия разыгралась в Мангистауской области. Военных, участвовавших в учениях, унесло в открытое море на фоне резкого усиления ветра. Из 17 человек спасти удалось троих. Подтверждена гибель 12 военнослужащих.

Продолжаются поиски еще двух человек. Руководитель правительственной комиссии Казахстана, вице-премьер Канат Бозумбаев распорядился не прекращать поисково-спасательные действия даже ночью.

После гибели людей правоохранительные органы Казахстана возбудили уголовное дело. Глава республиканского кабмина Олжас Бектенов отдал приказ сформировать специальную комиссию для установления всех обстоятельств трагедии.