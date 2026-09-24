Каллас скривилась из-за приглашения Путина на саммит G20: "Очень неприятно"

Европейские чиновники не скрывают недовольства приглашением на декабрьский саммит "Группы двадцати" (G20), которое получил российский лидер Владимир Путин.

Верховный представитель Евросоюза по международным делами и политике безопасности Кая Каллас призналась, что "было очень неприятно услышать" о желании американской стороны, принимающей саммит, видеть Владимира Путина в числе участников, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков между тем подчеркнул, что Москва с радостью восприняла "это любезное приглашение", очень ценит его и намерена его проработать, чтобы принять надлежащее решение. Россия намеревается максимально эффективно продолжать участие в работе "двадцатки" и всех форумов, которые проводятся в этих рамках.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, в свою очередь, уточнил: Владимир Путин будет лично принимать решение о поездке на саммит G20. При этом "мы изучим всю совокупность связанных с текущей ситуацией обстоятельств", однако и так ясно, что встреча в формате "Группы двадцати" — это одно из важнейших международных мероприятий в календаре любого года.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя отправку приглашения Владимиру Путину на саммит G20, пояснил: Вашингтон рассматривает это как возможность для диалога России с другими странами, не только с Соединенными Штатами.