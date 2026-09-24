Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили с 8 до 20 часов четверга, 24 сентября, 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как рассказало Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, вражеские дроны были сбиты и обезврежены над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Киевский режим продолжает совершать военные преступления, атакуя заведомо мирное население и гражданские объекты. Главарь режима Владимир Зеленский призвал поднять планку ударов беспилотников по России с 300 до 1000 в сутки. Москва подчеркнула: это доказывает фальшивость заверений Киева в мирном настрое.

Помогать в этих преступлениях укронацистам продолжают западные спонсоры. Массовое производство военных беспилотных летательных аппаратов большой дальности для Украины развернула Германия. Предприятие разместилось в районе Мюнхена, еще одна площадка появится в восточной части страны. Однако все западные мощности становятся законной целью для ударов ВС России.