Профессор ВШЭ Лузянин: Теперь панды будут разбирать электоральные проблемы Трампа

Возможен ли макроэкономический эффект американо-китайских переговоров, или всё закончится на панда-дипломатии? И понимают ли в Вашингтоне китайскую систему ценностей, где приоритетом считается вечность? И как уже влияет на американскую позицию закон об "адских санкциях", который Штаты сами недавно приняли?

На эти и другие вопросы ведущего программы "События. 25-й час" Алексея Фролова ответил Сергей Лузянин, профессор Высшей школы экономики.

"Думаю, теперь панды будут разбирать электоральные проблемы Трампа. А также энергетические – в Ормузском проливе. Видимо, это по законам шоу-бизнеса. Трамп, создавая проект визита Си в Вашингтон, фактически делает шоу", - отметил он.

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