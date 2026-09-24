Дания в очередной раз разразилась беспочвенными обвинениями против России. В действительности королевство пытается таким способом оправдать свою стремительную милитаризацию, подчеркнули в четверг, 24 сентября, в российском посольстве в Копенгагене.

Дипломаты отреагировали на заявление Военной разведки Дании ситуации о том, что Россия якобы запланировала усиление "гибридной активности", направленной против стран НАТО.

Посольство России напомнило, что далеко не первый раз датская сторона твердит о росте "гибридных угроз" с нашей стороны и придумывает сценарии российской агрессии против стран НАТО.

Однако факты в обоснование таких выводов не выдерживают никакой критики, цитирует заявление дипломатической миссии РИА Новости.

Ранее голословными обвинениями в адрес России разразились в Польше. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждал, что западные страны располагают сведениями, согласно которым "россияне снова что-то планируют" в отношении других государств.

Однако в Министерстве обороны Литвы признали: нет никаких признаков подготовки России к нападению на прибалтийские государства. Данные литовской разведки не содержат каких-либо оснований говорить о том, что российские власти могут готовиться "крупномасштабное военное нападение" на страны Балтии.