Предводитель киевского режима Владимир Зеленский "чуть ли не пытает" украинцев за использование русского языка, но во время недели Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сам общается по-русски. На это указал в четверг, 24 сентября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как напомнила чиновница в комментарии "Вестям", Зеленский "всю эту какофонию с этим безобразием легитимизировал через соответствующие указы", когда на Украине "запрещено говорить в школе, на переменах, на уроках, им запрещено проверять домашние задания у ребят, им запрещено обращаться в поликлиники, в больницы на родном для себя русском языке".

Тем не менее, это не препятствует Зеленскому говорить по-русски в Нью-Йорке, подчеркнула Захарова. При этом представитель МИД России порекомендовала утратившему легитимность президенту Украины поработать над лексиконом: "Если и говоришь, то есть, наверное, более удобоваримые формы: выступай, цитируй классиков, а не матерись и не оскорбляй всех подряд".

Необходимость защитить от дискриминации русскоязычное население Украины стала одной из причин специальной военной операции России. Зеленский заявлял, что все, кто ощущает связь с русской культурой, должны "валить в Россию". Глава МИД России Сергей Лавров указал на неадекватность главы киевского режима и напомнил, что Зеленский в 2014 году "рьяно защищал русский язык" и говорил о братском народе.

Лавров подчеркивал, что Зеленский пришел к власти "на лозунгах мира, на лозунгах "отстаньте вы от русского языка, это наш общий язык, наша общая культура". Однако он буквально за полгода превратился в чистого нациста.