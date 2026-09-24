Роспотребнадзор пообещал защитить россиян от распространения сыпного тифа

Роспотребнадзор проводит комплекс мероприятий для предотвращения завоза и распространения сыпного тифа в России. Об этом рассказали в четверг, 24 сентября, в ведомстве.

Американские средства массовой информации сообщают, что в Лос-Анджелесе госпитализированы уже несколько человек из-за вспышки переносимого блохами тифа. Инфекционисты отмечают, что риски выше всего для бездомных, но заболеть может и представитель среднего класса — инфекцию может принести в дом кошка или собака, которую выпускали погулять на улицу.

Роспотребнадзор напомнил, что для предотвращения завоза в Россию инфекций извне на российских пунктах пропуска проводится усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС "Периметр".

Также эксперты напомнили, что в нашей стране сыпной тиф не выявляли после 1950-1960-х годов.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова двумя неделями ранее подчеркивала: во многих странах сейчас отмечается напряженная эпидемиологическая ситуация, причем "много самых разных инфекционных опасных заболеваний". Опасность представляют и малярия, это и брюшной тиф, а также "лихорадки самые разные: и Зика, и денге, и чикунгунья" (цитата по РИА Новости).

Между тем и.о. заведующего отделом биоинженерии центра вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора Андрей Рудометов отметил, что подтип вируса гриппа А, в обиходе известный как птичий грипп, способен спровоцировать пандемию. Самым эффективным средством защиты от гриппа остается вакцинация. После прививки риск инфицирования сокращается, а в случае заражения уменьшается вероятность опасных побочных эффектов.