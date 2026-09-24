Умерла Марина Влади: какой была эта яркая женщина и актриса

Удивительная и пронзительная - внешность, биография, история любви. Казалось, с самого начала Марину Влади ждала необычная судьба. Дочь выходцев из России - оперного певца и балерины - она родилась во Франции под фамилией Полякова-Байдарова. Псевдоним Влади взяла позже - после смерти отца. И в его честь.

В их доме всегда царила творческая атмосфера и русский дух. Кухня, язык, православие. Одаренная девочка с детства выступала в Парижской опере и участвовала в радиоспектаклях, а уже в 10 лет впервые снялась в кино. Маленькая эпизодическая роль - но юную актрису заметили. И с этого момента началось ее восхождение на большую сцену.

Почти сразу - совместная работа с Марчелло Мастрояни, главные роли и большие гонорары. Одновременно закончилось детство. После смерти отца забота о семье взяла на себя Марина, стараясь обеспечить мать и трех сестер. Всемирную славу ей принесла шведско-французская картина "Колдунья". Драма по повести Александра Куприна вышла в прокате в СССР и прогремела на всю страну. Работа в советском кино стала логичным продолжением карьеры.

Нежная, хрупкая, манкая - она не могла не пользоваться успехом у мужчин. Первым мужем Марины стал Робер Оссейн - французский режиссер и актер. Но брак двух артистов не сложился из-за ревности супруга к популярности жены. В конце 1960-х Влади приехала в СССР и впервые увидела Владимира Высоцкого. Актриса вспоминала: с первого взгляда поняла, что перед ней - человек гениальный. И началась история любви - сложная, красивая и драматичная

Это была жизнь на две страны. Влади даже вступила во французскую компартию - надеялась, что это даст Высоцкому возможность чаще выезжать за рубеж. Их роман был бурным и развивался на глазах у всех. Своей красавицей-женой поэт откровенно гордился. А ей самой пришлось фактически забыть о карьере актрисы на Родине.

Для Высоцкого Марина стала не только музой, но и спасительницей. В своей книге "Владимир, или прерванный полет" она описала трагичную историю борьбы с зависимостью певца. Публикация вызвала скандал. Друзья и родственники поэта не приняли такой откровенности.

После смерти Высоцкого Влади пережила тяжелую депрессию. Несмотря на новое замужество, до конца жизни вспоминала певца и называла идеалом.

"Это характер такой - и она очень много ответственности брала на себя. И не только за отца моего и не только за его проблемы", - говорил Никита Высоцкий.

Она прожила яркую жизнь и ушла в возрасте 88 лет, оставив после себя, кроме пронзительной истории любви, около ста ролей в кино, песни и литературные произведения.