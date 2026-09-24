Трамп назвал отличной встречу с Си Цзиньпином в Белом доме

Дональд Трамп высказался о своей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме

"Отличная встреча, спасибо", - передает слова президента США CNN.

Деталей, однако, Трамп раскрывать не стал. Поэтому пока что неизвестно, обсуждались ли на встрече Тайвань или ситуация с бывшим гонконгским медиамагнатом Джимми Лаем, приговоренным в Китае к 20 годам лишения свободы.

Перед началом переговоров президент США сказал, что между ним и председателем КНР сложилась "поистине великая дружба".

Си Цзиньпина ранее в Вашингтоне встречали с помпой - смотрите репортаж "ТВ Центра".