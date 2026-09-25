Лидеры Китая и США на переговорах обсудили Украину

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Вашингтоне обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку на Корейском полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Китая.

"Главы двух государств также обменялись мнениями по важным международным и региональным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке, кризис на Украине и положение на Корейском полуострове", — говорится в публикации на сайте.

Лидеры стран провели сначала переговоры тет-а-тет, а потом в расширенном формате с участием должностных лиц.

Во время обсуждений Трамп и Си Цзиньпин отметили, что стабильность торговых отношений КНР и США требует расширения областей сотрудничества.

Кроме того, лидер КНР назвал хорошей новостью для мировой экономики торговое соглашение Китая и США. Он подчеркнул, что "сотрудничество — это дорога с двусторонним движением". Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что государственный визит Си Цзиньпина в Вашингтон прошел на высоком уровне.

Ранее главы государств в неформальной обстановке наслаждались искусством. Трамп показал Си шуточную картину в честь Джо Байдена в "президентской аллее славы" и рассмешил его.