СМИ победили Трампа: крупным американским медиа вернули доступ в Белый дом

Администрация президента США Дональда Трампа восстановила доступ в Белый дом журналистам CNN, Politico и MS NOW. Это произошло после решения суда, обязавшего вернуть представителям СМИ пропуска. Об этом говорится в официальном заявлении директора службы Белого дома по обеспечению работы прессы Мики Стопперич.

Утром в четверг, 24 сентября, журналисты трех изданий сообщили, что по-прежнему не могут попасть на территорию Белого дома. Пресса уведомила суд о неисполнении его постановления, и он потребовал от администрации ответить на обращение до 12:30 по местному времени.

Менее чем за час до истечения установленного срока журналистам начали восстанавливать доступ в Белый дом. Представители медиа уже подтвердили возвращение к работе в президентской резиденции.

Трамп 18 сентября объявил о запрете CNN, MSNOW и Politico работать в Белом доме, обвинив их в распространении "фейковых новостей". В ответ все три СМИ подали в суд на администрацию США, заявив о нарушении первой поправки к конституции о свободе слова.