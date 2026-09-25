Сергей Лавров обсудил с Антониу Гутеррешем конфликт на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которой они обсудили конфликт на Украине. Об этом сообщили в офисе генсека.



"Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили конфликт на Украине, в том числе его глобальные последствия", – говорится в сообщении.



Лавров, в свою очередь, передал Гутеррешу доклад о фальсификации событий в Буче и потребовал проведения Секретариатом ООН детального расследования инсценировки.



Встреча прошла в штаб-квартире ООН на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.