В России отмечают 120-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича

Сегодня - 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича, одного из величайших композиторов XX века. Особенно масштабно эту дату отмечают в его родном городе – Петербурге. В ночь с пятницы на субботу над Невой прозвучат фрагменты его самых известных произведений, в том числе Седьмой "Ленинградской" симфонии. А посетители необычной выставки "Личное дело профессора Шостаковича" смогут увидеть документы, по которым можно проследить весь творческий и жизненный путь гения.

Это заявление в консерваторию, которое заполняла мама Шостаковича. Под ним — первая подпись Димы. В Петербурге впервые показывают личное дело композитора.

А на этом рисунке из письма сестре будущий композитор изображает самого себя: с веснушками и следами болезни. Он еще просто Дима — любопытный, смешной мальчик. В 9 он только начинает учиться нотной грамоте, а в 19 уже пишет свою Первую симфонию.

После успеха Первой симфонии Дмитрий Шостакович пишет: "удача и хорошее звучание вдохнули много бодрости и надежд". И следом — "я буду работать не покладая рук в области музыки, которой отдам всю свою жизнь". Он всегда балансирует " на грани". В 1936-м его музыку называют "сумбуром". В 48-м обвинят в формализме. Одни его не понимают, другие им восхищаются.

"Домой ему был доставлен список произведений, которые не должны исполняться. В том числе, и некоторые симфонии там были. Потом был взлет, и Шостаковича опять начали принимать", - рассказал Юлия Кантор, заместитель директора Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича.

Знаменитой Седьмая симфония рождалась в перерывах между дежурствами на крыше консерватории, где Шостакович тушил зажигательные бомбы, и рытьем окопов. Чтобы исполнить ее в блокадном Ленинграде, музыкантов собирали по всему осажденному городу и даже вызывали с передовой - в Большом симфоническом оркестре к тому времени в строю оставалось всего 15 человек - еле живых от голода.

Зал на тысячу мест полон. Аншлаг. Концерт транслируют по радио и через громкоговорители - его слышат не только жители Ленинграда, но и осаждавшие город немецкие войска. Это был 355 день блокады - в который город по приказу Гитлера должен был быть взят.

Ученики и знакомые Шостаковича вспоминают не только его музыку, но и то, какой человек скрывался за известным именем. Он обожал розыгрыши - ужин, конечно же, ожидал на столе - умел дружить и был мягким и очень добрым. Особенно тяжело переживал потерю лучшего друга — Ивана Соллертинского.

Спустя 120 лет со дня рождения великого композитора его произведения продолжают говорить с нами - симфонии, концерты и оперы Дмитрия Шостаковича по праву входят в золотой фонд классической музыки 20 века. А сегодня его произведения звучат особенно пронзительно.