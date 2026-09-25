Игра в войну началась. Британия обсуждает новый мини-сериал "Военная игра", который подают на горячей сковородке как реалити-шоу. Из реалити там - бывшие британские политики, которые играют членов правительства в тяжелое время войны с Россией.

Люди с невнятными суровыми лицами – это настоящие британские министры с приставкой экс и лидеры настоящих партий. Сюжет "Военной игры" незатейливый, картинка захватывающе драматическая. Искусственный интеллект навернул по полной.

Понятное дело, по сюжету русские и этот эсминец грохнули. Заодно двух последних британских летчиков пристрелили. В общем, лихо закручено! Кстати, суровая тетка в кадре, которая обещает ответку, Пенни Мордонт, действительно была министром обороны Королевства в 2019-м. Почти три месяца. Майкл Гоув: бывший министр жилищно-коммунального хозяйства, в кадре он премьер. И прочие персонажи помельче.

Если коротко. Русские в ходе военной игры в труху разносят Лондон. Ракеты летают, люди в панике. Политики все это время совещаются в секретной комнате и наружу не высовываются. По сюжету вообще непонятно, зачем они нужны. Как отметила обозреватель Люси Мэнган в рецензии на страницах газеты "Гардиан", политика — это шоу-бизнес для некрасивых людей, эгоистов с неукротимыми потребностями.

Мини-сериал подают как реалити шоу. А что в реальности? Местное издание "Телеграф" сообщает читателям: Британия, живущая на пособия, совершенно не готова к войне с Путиным. Логику улавливаете? В том, что Британия живет на пособия, виновата Россия и Путин. Который почему-то никак не хочет воевать с Соединенным Королевством. Короче, вооружаться надо, пока совсем не разбомбили. Да и британские герои совсем измельчали… А ведь были времена…

Когда-то Джеймс Бонд по Питеру на танке ездил. Теперь политики в секретных комнатах воюют. И еще. Рекламный ролик этой новой красочной халтуры заканчивается девизом – "Верьте в лучшее". Даже тогда, когда в действительности все не так, как на самом деле.