Медведь убил женщину во дворе дома в Красноярском крае

Женщина погибла в результате нападения медведя во дворе дома в Красноярском крае.

Трагедия произошла в селе Вознесенка Ирбейско-Саянского округа. Утром 25 сентября 51-летняя хозяйка вышла во двор и увидела медведя, который пытался пробраться в загон с домашними животными.

Хищник тут же набросился на женщину и растерзал ее. От полученных травм жительница села скончалась на месте, сообщили в региональном главке СКР. Медведя застрелил сосед погибшей.

Случаи выхода бурых медведей к людям фиксируются по всей Сибири. Хищники начали выходить к людям из-за лесных пожаров, нехватки пропитания в тайге и несанкционированных свалок.

Ранее в Красноярском крае завели дело о халатности. В региональном Минприроды прошли обыски. По последним данным, от лап медведей в регионе погибли семь человек.