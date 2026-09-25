У берегов Сочи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у берегов Сочи.

эпицентр находился в 21 километре к западу-юго-западу от Сочи. Очаг - на глубине 10 километров, сообщили в Европейско0средиземноморском сейсмологическом центре.

Никаких сбоев в жизнеобеспечении граждан и гостей курорта не произошло. Пострадавших и разрушений нет, никто за помощью не обращался, сообщила "Интерфаксу" руководитель сейсмической службы курорта Елена Карпович.

Сейсмическая активность в районе Черноморского побережья Кавказа относится к характерным для региона природным процессам.

Накануне землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в восточной части Турции.