"Я непростой человек, со мной очень сложно": Стас Михайлов рассказал об отношениях с женой Инной после новости о расставании

На днях супруга певца Стаса Михайлова Инна сообщила, что они больше не вместе. Теперь вышло откровенное интервью известного артиста.

О том, что они расстались, Инна Михайлова объявила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Кроме того, она назвала супруга "человеком-фейком" и подчеркнула, что к нынешнему образу Стаса Михайлова не имеет никакого отношения. А позднее Инна уточнила, что "измен не было".

Теперь же в эфир вышло интервью Стаса Михайлова. Примечательно, что поговорить с Эмином Агаларовым певец пришел с обручальным кольцом. Когда речь зашла о его личной жизни, артист отметил, что за 15 лет супружеской жизни "всякое бывает".

"Когда встретились, то я сказал: „Ты должна быть другом мне и близким человеком, которому я покажу спину свою“. Важнее этого для меня ничего нет. Именно такое ощущение я должен пронести до конца своих дней. Друг, который не предаст — это в женщине для меня очень важно. С годами понимаешь, что это ключевое", - заявил Михайлов.

Певец объяснил, что со временем страсть уходит, остаются любовь и уважение. При этом он отметил, что они с женой "не идеальные люди", оба обладают "горячим" характером и не всегда понимают друг друга даже в "простых вещах". "Но в глобальных я знаю — она рядом, и я тоже", - отметил певец.

По словам Михайлова, они с супругой дополняют друг друга. "Я непростой человек, со мной очень сложно. И я перфекционист сумасшедший. Мне надо, чтобы было так — и все", - заключил артист.

Интересно, что о проблемах в браке Стас Михайлов не сказал ни слова. Теперь общественность в Сети гадает, означает ли это, что супруги сумели пережить кризис или просто интервью было записано задолго до проблем.

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