ВС России нанесли новые удары по объектам ВПК Украины

Российские войска продолжили наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. В ночь на 25 сентября беспилотники поразили предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры и морские суда с грузами для ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в Борисполе Киевской области поражено предприятие по сборке беспилотных летательных аппаратов "Файер Поинт". На территории завода хранились двигатели "Хоневелл" TFE731, которые используются в качестве силовой установки крылатых ракет большой дальности "Фламинго".

Целями ударов стали и объекты в Одесской области. Поражено два логистических центра – в самой Одессе и в населенном пункте Нерубайское. Здесь хранились грузы, поставленные европейскими странами для украинской армии. Объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом уничтожено в порту Рени. В море поражено направлявшееся в порт Одессы морское судно с грузами для ВСУ.