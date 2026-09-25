Загадочная дочь Муцениеце и Дранги: артисты прервали молчание

Агата Муцениеце и Петр Дранга вышли в свет. Артистам задали вопросы о дочери, которую до сих пор никто не видел.

О том, что у Агаты Муцениеце и Петра Дранги роман, стало известно в конце 2024 года. Поначалу пара скрывала отношения. Летом 2025-го музыкант и актриса сыграли роскошную свадьбу в самом центре Москвы. 1 декабря того же года Агата родила Петру дочь. Для Дранги девочка стала первенцем, а у Муцениеце есть двое детей от брака с Павлом Прилучным — 13-летний Тимофей и девятилетняя Мия.

В Сети особо наблюдательные пользователи задаются вопросами относительно второй дочки актрисы. Они судачат о том, что малышке будет скоро год, но в соцсетях родители ни разу не показали не то что ее лица, а даже ручки, ножки. Ни одной милой фотографии вроде пяточек в ладошках, ни одного случайно попавшего на видео детского плача или даже игрушки не обнаружили самые пронырливые фанаты.

Лишь недавно стало известно имя малышки - Вера. И все же о дочери Агата Муцениеце и Петр Дранга коротко рассказали, появившись вместе на публике. Артисты подтвердили то, что транслировали ранее: показывать общественности ребенка они не собираются. А вот брать с собой на работу старших детей Агата не против.

Когда у Дранги спросили, как ему роль отца, он ответил коротко. "Шикарная. Это не роль, это смысл жизни", - заявил музыкант Super.

Ранее Агата Муцениеце лишь раз объяснила, почему предпочитает не афишировать детали личной жизни и не желает показывать вторую дочь. "Чуть-чуть ушла из соцсетей, стала чуть спокойнее постить свою жизнь, потому что хочется немножко тишины. И очень много всяких Кать Гордон, которые рассуждают, что-то там верят, не верят, рассказывают. Очень хочется уберечь маленькую. Вообще ничего не хочется рассказывать, если честно, чтобы не давать повод обсуждать", - утверждала Агата.

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