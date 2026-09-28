Принцесса Диана должна была стать женой президента США: тайну раскрыл брат

Принцесса Диана могла стать первой леди США. Влиятельный американский поклонник сделал ей предложение, с помощью леди Ди мужчина намеревался выиграть президентские выборы.

Об этом в своей книге "Лебединая песня. Диана, моя сестра" рассказал Чарльз Спенсер. Граф уверяет, что заманчивая перспектива однажды стать блистательной первой леди США пробудила в Диане "озорное желание заново обрести себя".

Спенсер вспоминает, что после расставания с принцем Чарльзом в 1992 году Диана однажды задала брату неожиданный вопрос, обратившись к нему по домашнему прозвищу: "Карлос, как ты думаешь, из меня получилась бы хорошая первая леди Америки?" Ошеломлённый столь внезапным вопросом, он ответил: "Господи — с чего это вдруг?"

Тогда Диана объяснила, что один из многочисленных влиятельных американских поклонников стремится заполучить её в качестве трофейной жены. Мужчина сказал принцессе, что уверен: если она выйдет за него замуж, он сможет победить на президентских выборах.

Имя этого таинственного поклонника Спенсер не раскрыл. Граф сообщил лишь одну интригующую деталь: влиятельный американец был значительно старше Дианы.

По словам Спенсера, перспектива стать первой леди США заинтересовала принцессу. "Как я видел, её по-озорному привлекала возможность заново изобрести себя в роли, которая заставила бы её врагов в британской королевской семье позеленеть от зависти, одновременно открыв в Белом доме эпоху гламура, которая наверняка превзошла бы даже годы Джеки Кеннеди", — пишет граф в мемуарах.