В Казахстане после гибели 12 военных на учениях завели дело

Более 30 военных были допрошены по делу о гибели военнослужащих на Каспии.

Следователи установили должностные лица, которые не проконтролировали выполнение мер безопасности при проведении военных учений и не учли метеоусловия.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Казахстана – "Халатность, повлекшая тяжкие последствия" и "Нарушение правил судовождения". Специалисты осмотрели место происшествия, а также изъяли документацию и видеозаписи. Назначены 12 экспертиз.

Трагедия произошла накануне в Мангистауской области. Военных, участвовавших в учениях, унесло в открытое море на фоне резкого усиления ветра. Из 17 человек спасти удалось троих. Подтверждена гибель 12 военнослужащих - 11 матросов-срочников и один офицер.

25 сентября в Казахстане объявлен общенациональный траур.