Марина Влади ушла в запой и депрессию после смерти мужа

Марина Влади была замужем четыре раза. Смерть последнего супруга она переживала крайне тяжело.

Все знают Марину Влади не только как актрису и писательницу, но и как возлюбленную актера Владимира Высоцкого. Однако до него и после у нее были и другие мужчины. Так, ее первым мужем стал актер и режиссер Робер Оссейн. От него она родила сыновей Игоря и Петра. Вторым супругом актрисы был летчик и владелец авиакомпании Жан-Клод Бруйе. В этом браке на свет появился третий сын Владимир.

Только после второго развода Марина Влади связала жизнь с Владимиром Высоцким. А когда его не стало, вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал известный врача-онколог Леон Шварценберг. Они прожили два десятка лет, Марина Влади овдовела в 2003 году.

Впоследствии в своей книге "На пляже, человек в черном" актриса призналась, что оставшись одна, она впала в депрессию и ушла в запой. Вообще выпивать актриса стала, когда муж еще был жив. Марина видела, как супруг умирает, борясь с онкологией, и "чтобы сохранить равновесие" и побороть отчаяние, начала пропускать рюмочку-другую.

Овдовев, Марина Влади ни с кем не общалась. Исключение составляли только сыновья. Актриса считала себя чужой "в мире живых", ей ничего не хотелось и она даже начала думать о том, чтобы свести счеты с жизнью. Как признавалась Влади, ее спасли домашние питомцы - собаки, которых она очень любила, передает "КП".

В итоге актрисе удалось побороть и алкоголизм и депрессию. Она начала писать книги и даже вернулась на театральную сцену.

Напомним, накануне, 24 сентября, стало известно о смерти Марины Влади. Ей было 88 лет.

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