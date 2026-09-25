Ситуация на Добропольском участке: бойцы ВСУ массово сдаются в плен

Активные боевые действия идут на Добропольском участке спецоперации. Российские штурмовые отряды продвигаются в городе, зачищая блокированные формирования националистов. Наступление прикрывают тяжёлые огнемётные установки, уничтожающие наспех выстроенные укрепления ВСУ.

Бежать некуда. Вокруг открытые поля, где даже без оптики все просматривается на километр. Так что этот лесной массив – единственное укрытие для бандеровцев, зажатых на окраине Добропольского котла. С вечера квадрат разносят тяжелые огнеметы. Сам факт применения этих машин говорит о том, что оборона ВСУ – хуже некуда. Если российские войска подтянули установки почти вплотную к передовой, значит враг не может полноценно сопротивляться. И вынужден все время отсиживаться под землей.

А вот видео со стороны противника. Наспех оборудованные блиндажи в считанные минуты превращаются в обугленный бурелом. Термобарические снаряды выжигают такие укрепления до самого основания. И без шансов уцелеть для тех, кто не захотел сдаться. Хотя, по словам наших бойцов, готовых сложить оружие среди националистов становится все больше.

Отсидеться в самом Доброполье тоже не получится. Вот как выглядят подземные доты ВСУ после артналета. Прямые попадания превратили в крошево не только бетонные стены. Но и бронированную капсулу. От взрыва повело люки и двери.

Но таких мощных позиций в Доброполье уже немного. Большая часть укрепрайона, включая пригороды, находится под контролем группировки "Центр". И это хорошо заметно на карте, опубликованной Минобороны. Периодически остатки ВСУ пытаются найти бреши в котле. Но их сразу накрывает артиллерия и дроны.

Потеря Доброполья обрушит всю огромную дугу оборонительных сооружений ВСУ, которая протянулась от Константиновки до Дружковки и Славянска. Эта линия просто развалится на две части. Причем, отрезанные друг от друга. Раз и навсегда.

А еще ликвидация Добропольского котла приведет к коллапсу в логистике. О быстрой переброске из глубокого тыла людей, боеприпасов и техники ВСУ могут забыть. Собственно, уже сейчас российские войска, блокируя Доброполье, начали постепенно окружать Краматорск и Славянск. То есть вся линия мощных фортификаций, которые ВСУ создавали почти 10 лет на востоке, обнуляется. Поводов для паники генштабу ВСУ добавляет еще один факт: из Доброполья открывается прямая дорога на Павлоград и Днепропетровск.