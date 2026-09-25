Биньямина Нетаньяху освистали во время выступления на Генассамблее ООН

Самым скандальным на Генассамблее ООН стало выступление премьер-министра Израиля. Когда Биньямин Нетаньяху поднялся на трибуну, его сначала освистали, а затем ряд делегаций демонстративно покинули зал.

В общей сложности слушать речь премьера отказались более 70 стран. Сам Нетаньяху назвал устроивших демарш "моральными трусами" и показал оставшимся пейджер - символ операции "Моссада" по ликвидации руководства движения "Хезболла".

На фоне пустеющих кресел премьер обрушился с критикой на лидеров Ирана, Турции, Катара, а также мэра Нью-Йорка, который предлагал арестовать израильского гостя по ордеру Международного уголовного суда.

Бурное недовольство приездом Нетаньяху выразили и многие жители города. В центре Нью-Йорка собрались сторонники независимости Палестины и ортодоксальные иудеи, которые обвиняют премьера в агрессивном милитаризме. По итогам несанкционированной акции задержаны около ста её участников.