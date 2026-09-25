ЦИК подвел официальные итоги выборов в Госдуму

Центризбирком подвел официальные итоги выборов в Государственную думу девятого созыва. Голосование, которое проходило с 18 по 20 сентября, признано состоявшимся.

На заседании члены ЦИК подписали протокол и сводные таблицы с результатами волеизъявления граждан. В нижней палате парламента будут работать пять фракций. Конституционное большинство у "Единой России" - 349 из 450 мест, у КПРФ - 37 мандатов, у ЛДПР - 23.

"Новые люди" получают 19 мест. Справедливая Россия" проходит в Госдуму по партийным спискам, у неё будет 17 мест.