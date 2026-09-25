Собянин подвел итоги благоустройства в Южном административном округе Москвы

Юг Москвы становится ещё комфортнее для жизни и отдыха. Шаг за шагом там создают новое качество городской среды. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Он рассказал об итогах благоустройства района Нагатинский Затон. В этом году там преобразился целый квартал в границах Судостроительной и Якорной улиц, Нагатинской набережной и Кленового бульвара.

Специалисты обновили детские и хоккейную площадки, обустроили новые игровые комплексы и воркаут зоны. Кроме того, всю общую дворовую территорию квартала привели к единому стандарту комфорта: заменили покрытие пешеходных дорожек и проезжей части, а также полностью обновили газон.