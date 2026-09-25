От фестивалей и выставок до совместных кинопроектов. На полях Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге заключен целый ряд соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами.

Им предшествовал раунд двусторонних встреч министра культуры Ольги Любимовой с её коллегами из государств Африки, Азиатского региона и Ближнего Востока.

В частности, Россия пригласила талантливых детей из Палестины на форум в Москву. А на переговорах с представителями Катара обсудили подготовку ответных Дней культуры этого ближневосточного государства в России, которые запланированы на следующий год.

"Обсудить, какой музей мог бы принять крупнейший федеральный вашу выставку или где организовать Дни культуры, как они будут проходить - все это предстоит обсудить, безусловно, нашим коллегам из двух министерств культуры", - отметила Ольга Любимова.