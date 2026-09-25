США отказались от роли союзника Украины

Вашингтон отказывается от роли союзника Киева. Президент США Дональд Трамп стремится позиционировать себя в качестве посредника в конфликте. Это особенно явно проявилось во время визита Владимира Зеленского в Нью-Йорк, пишет итальянская газета La Stampa.

Авторы напоминают о встрече американского лидера с Зеленским, а также о выступлении главы киевского режима на общеполитических дебатах 81-й сессии Генассамблеи ООН. Отмечается, что американская поддержка отошла на второй план на фоне требований Вашингтона прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Еще более важным в этом плане издание называет приглашение президента России Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки". О приглашении российского лидера на декабрьский саммит G20 ранее сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Форум пройдет 14-15 декабря в Дорале в окрестностях Майами. Ранее Трамп, беседуя с журналистами и с Зеленским в Нью-Йорке, заявил: для Украины важно постараться добиться урегулирования конфликта с Россией до наступления зимы.