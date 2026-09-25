Опубликованы кадры лестницы в Якутии, на которой погиб Сергей Соседов

Сергей Соседов скончался 23 сентября. Музыкальный критик умер в Нерюнгри, куда приехал по работе. Поначалу говорилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, однако спустя сутки появились ужасающие подробности — Сергей упал с лестницы и получил травму, несовместимую с жизнью.

Чтобы установить причину смерти, было проведено вскрытие. Официальное заключение должны передать родным Соседова, но один из работников морга проговорился. "Вскрытие проводила судебно-медицинская экспертиза. Как мне сказали сегодня патологоанатомы, травма была несовместимая с жизнью. Нет, нет, не тромб — травма", — отметил Виктор Беззубов, организатор конкурса, который должен был вести Сергей Соседов.

Ту самую злополучную лестницу показал в своем шоу Андрей Малахов. Ведущий посвятил памяти коллеги целый выпуск. Малахов признался, что для него смерть "акулы пера" стала настоящим шоком, как и для многих других.

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Появился в программе и Виктор Беззубов. Он раскрыл подробности трагедии.

"Когда я его нес, то просил об одном, чтобы он жил. Он хрипел, скорая приехала быстро. Через минут 30 мне позвонили из больницы и сказали, что он в тяжелом состоянии. Подключился мэр. Вызвали медиков на консилиум и приняли решение, что нужно делать операцию. В 23 часа мне позвонили и сказали, что в 22:45 Сергей скончался. Его травма была не совместима с жизнью", — сказал Беззубов.

Тело Соседова еще не отправили в Москву. Сейчас решаются все юридические вопросы. Ожидается, что прощание с Сергеем пройдет в столице на следующей неделе. Похоронят музыкального критика на Перепечинском кладбище в Московской области рядом с отцом.