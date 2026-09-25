Губернатор назвал цель атаки БПЛА на Ульяновск

Этой ночью Ульяновск подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов.
целью атаки БПЛА было промышленное предприятие, сообщил губернатор Алексей Русских.
Пострадали восемь человек, в том числе дети. Трое госпитализированы. Медслужбы переведены в режим повышенной готовности.
После атаки в области отменили занятия в школах и колледжах. Детские сады продолжают работать – воспитатели готовы принять детей, если родителям не с кем их оставить.
В самом Ульяновске перекрыли улицы и изменили маршруты транспорта. В аэропорту Баратаевка вводились ограничения на взлет и посадку самолетов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.