Губернатор назвал цель атаки БПЛА на Ульяновск

Этой ночью Ульяновск подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов.

целью атаки БПЛА было промышленное предприятие, сообщил губернатор Алексей Русских.

Пострадали восемь человек, в том числе дети. Трое госпитализированы. Медслужбы переведены в режим повышенной готовности.

После атаки в области отменили занятия в школах и колледжах. Детские сады продолжают работать – воспитатели готовы принять детей, если родителям не с кем их оставить.

В самом Ульяновске перекрыли улицы и изменили маршруты транспорта. В аэропорту Баратаевка вводились ограничения на взлет и посадку самолетов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.