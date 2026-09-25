Игорю Крутому сделали операцию: к нему приехал Игорь Николаев

Игорь Крутой и Игорь Николаев дружат и сотрудничают уже много лет. Их тандем подарил звездам отечественного шоу-бизнеса множество хитов.

В новом интервью Игорь Крутой вспомнил, что не только продуктивно работает с Игорем Николаевым. Тот еще и поддерживает его в сложные времена. Например, автор-песенник приехал к нему, когда композитор приходил в себя после тяжелой операции, длившейся 12 часов.

"И вот Игорь Николаев приехал навестить, затащил меня к роялю, и мы написали с ним на его стихи песню "Мой друг". А я эту мелодию писал, чтобы отвлечь себя от боли", - рассказал Игорь Крутой "КП".

Отметим, что здоровье Игоря Николаева в свое время тоже оставляло желать лучшего. Исполнитель хита "Такси" несколько раз попадал в больницу с сердечными приступами. Осенью 2023 года у него диагностировали обширный инфаркт миокарда. Артисту сделали коронарное шунтирование и дали рекомендации по реабилитации, среди которых было сбросить лишний вес.

Сейчас Игорь Николаев тщательно следит за своим здоровьем. В свободное от работы время он старается отдыхать, путешествовать и даже заниматься спортом. А еще обожает проводить время с семьей: супругой, актрисой и певицей Юлией Проскуряковой, и дочкой Вероникой.

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