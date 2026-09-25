ВС России поразили пять сухогрузов в порту Одессы

ВС России поразили пять морских судов с грузами для украинской армии. Видео с кадрами объективного контроля опубликовало Минобороны.

Как сообщили в военном ведомстве, удары нанесены по сухогрузам в акватории Черного моря, а также в порту Одессы. Российские военные использовали беспилотники "Герань-4 сикер". Морские суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ, подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что ВС России в течение ночи наносили удары по объектам военно- промышленного комплекса Украины. Также была поражена инфраструктура в порту Рени и логистические комплексы.