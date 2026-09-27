Таиланд или Великий Устюг? До Нового года осталось 95 дней

Сегодня воскресенье, 27 сентября, а это значит, что до Нового года осталось 95 дней.

Сейчас самое время определиться, где встречать Новый год 2027. Дома, в путешествии по России или за границей? Мы подобрали популярные и недорогие направления, которые чаще всего выбирают россияне на праздники.

По России: Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье с коттеджами и спа-отелями, Калининград, Владивосток, Сочи и Красная Поляна, Великий Устюг, Карелия, Алтай, Приэльбрусье, Шерегеш.

Заграница: Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Шри-Ланка, Мальдивы, Бали и Китай.