До Нового года 94 дня: Какие цвета будут счастливыми в 2027 году

Сегодня понедельник, 28 сентября, а это значит, что до Нового года осталось 94 дня.

Животное 2027 года – Красная Огненная Коза. Главные цвета, в которые в этом году нужно наряжать елку и одевать себя, - красный, гранатовый, бордовый, вишневый, терракотовый, золотой и другие теплые цвета. Они принесут положительную энергию и достаток в дом.

Также можно рассмотреть природные оттенки – зеленый, коричневый, оливковый, песочный.

Специалисты настоятельно рекомендуют избегать в этом году голубые, синие, серые, черные, серебристые оттенки, а также неоновые цвета.