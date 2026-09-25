Как законсервировать дачный дом на зиму — советы агронома

Зимой дачный дом остается без присмотра, а значит — уязвим для мороза, снега и влаги. Если вовремя не подготовить участок и постройку, весной можно столкнуться с поломанными теплицами, протекающей крышей или погибшими растениями. Агроном Елизавета Тихонова объясняет, как правильно законсервировать дачу, чтобы она спокойно пережила зиму без вашего участия.

С чего начать: общие правила консервации

Прежде всего важно убрать всё, что может быть повреждено снегом или льдом:

садовый инвентарь;

шланги и оборудование для полива;

мебель и любые вещи, которые могут намокнуть, треснуть или проржаветь.

Хранить их лучше в доме, сарае или хотя бы под крышей.

"Основное правило: ничего ценного и хрупкого не должно оставаться в месте схода снега с крыши", —подчеркнула Елизавета Тихонова в беседе с Day.ru.

Нужно ли разбирать теплицы?

Многие задаются вопросом: "Разбирать ли теплицу на зиму?" Современные каркасные теплицы выдерживают до 300 кг снега на 1 м², поэтому убирать их необязательно. Главное — по возможности зимой очищать крышу от снежных завалов.

Пленочные теплицы — другое дело. Пленку обязательно снимают, иначе она лопнет под весом снега и ветра.

Укрывать ли растения?

Частая ошибка дачников — накрывать растения пленкой, мешковиной или другими "подручными" материалами. Почему это не работает? Во-первых, под укрытием температура почти такая же, как на открытом грунте. Во-вторых, снег — лучшее и единственное по-настоящему эффективное утепление.

Как защитить от мороза розы? Шрабы (кустовые сорта) обрезают не ниже метра, чтобы надземная часть оставалась живой. Обычные розы окучивают землей, но не засыпают полностью. Срезать розы "под ноль" нельзя — так они не переживут зиму.

Лучший способ защитить растения — слегка окучить и дождаться, когда выпадет снег.

Что еще важно сделать перед зимой

Убрать с участка все предметы, которые могут быть повреждены льдом или снегом.

Проверить крышу, чтобы с нее не падали наледь и снежные глыбы на вещи.

При возможности закрыть окна ставнями или надежно зафиксировать их — это добавит безопасности.

Если есть теплицы и парники, заранее позаботиться об их сохранности.

Итог. Законсервировать дачный дом на зиму — значит:

Убрать всё, что может испортиться от влаги и мороза.

Правильно подготовить теплицы.

Минимально ухаживать за растениями (окучивание и снег — лучший вариант).

Защитить дом и окна от погодных сюрпризов.

Главное правило: меньше искусственного укрытия, больше расчета на снег. Природа сама позаботится о защите растений, если правильно подготовить дачу.