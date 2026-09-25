"Я убью ее и детей": Джиган позвонил теще и шокировал жутким заявлением

Оксана Самойлова дала откровенное интервью Ксении Собчак. Впервые она рассказала о том, о чем молчала годами.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган вместе 20 лет. Она родила ему четверых детей. По словам модели, она не знала других отношений. "Я всю свою осознанную жизнь живу с ним. Никогда не изменяла, не смотрела на других мужиков. Я всегда существовала в одной парадигме. Я всегда делаю все, чтобы всем было классно", - объяснила Самойлова.

Она высказала мнение, что Джиган этим пользуется, и отметила, что ее легко ввести в заблуждение. Оксана объяснила, что "привыкла так существовать" и "просто хотела семью", потому что у нее самой нет отца.

"Это не выходило за рамки угрозы жизни. А когда это вышло на другой уровень и перестало быть безопасным, я все поняла... До сих пор сама не могу ответить, зачем я так долго была в отношениях, где мне плохо. Мне была важна стабильность", - заключила Оксана.

В интервью отметилась теща Джигана Елена Николаевна. Она рассказала, что после того, как Самойлова все же подала на развод, с ней связался зять. "Когда Оксана дала ему документы о разводе, когда он сорвался, он позвонил мне. Он сказал мне: „Я убью ее и убью детей“. Я как должна к этому относиться? Поэтому нужна охрана", - передала шокирующее заявление рэпера его теща.

Елена Николаевна призналась, что старалась не вмешиваться в личную жизнь дочери и предпочитала молчать. Кроме того, она надеялась, что Джиган сможет побороть свою зависимость, особенно после того, как проходил лечение в специализированных учреждениях. "Он человек-то неплохой, он просто больной", - заключила мать Самойловой.

При этом она знает, что лишь после развода Джиган стал интересоваться детьми. До этого он предпочитал не проводить с ними время. "Дети появились после развода. С одной стороны, это хорошо, дети поняли, что папа появился. Они никогда не видели такого. А где до этого он был? На кровати лежал, в качалке был. Думаю, что Оксана любила его. Она в те моменты ничего не говорила, она просто молчала", - поведала Елена Николаевна.

Она сделала вывод, что отношения Оксаны и Джигана обречены. "Из-за зависимости. Это жить с человеком как на пороховой бочке. Контролировать его, проверять? Анализы брать?" - задала риторические вопросы теща рэпера.

Напомним, еще летом Джиган взял в заложники прислугу, угрожал оружием, обвинял в предательстве, сливе информации и национализме. А одного из работников и вовсе в педофилии. Угрожая оружием, артист заставил мужчину признаться в этом, а потом приказал бежать и начал стрелять вслед. Рэпер ранил его в ногу и руку.

В это время дети Джигана находились в доме. Они прятались и звонили маме Оксане Самойловой, которая находилась в Италии. Дети боялись, что отец их убьет. Лишь спустя десять часов Джигана удалось скрутить и успокоить. В настоящее время он проходит лечение в одном из реабилитационных центров Израиля.

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