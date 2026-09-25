Си Цзиньпина назвали "старшим партнером" после встречи с Трампом

Си Цзиньпин выглядел как старший партнер во время встречи в Вашингтоне с Дональдом Трампом. Мнения аналитиков по поводу переговоров председателя КНР с президентом США собрало гонконгское онлайн-издание Dimsum Daily.

Авторы отмечают, что выступление Си Цзиньпина было более продолжительным и содержательным. Формулировки - взвешенными и обдуманными: расширить список сотрудничества и сократить список проблем. Репортеры и аналитики пришли к единому выводу: гость выглядел как старший партнер.

Издание отмечает, что Пекин четко обозначает свои требования. Си Цзиньпин, в частности, заявил: стабильные экономические отношения требуют равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды. Это не голословное заявление, а предварительное условие, которое Пекин выдвигает для каждой будущей уступки. С американской стороны это условие никто оспаривать не стал.