Министр иностранных дел Польши нашел новый повод для национальной гордости. Радослав Сикорский гордится тем, что поляки начали воевать с русскими, когда Соединенные Штаты еще не существовали.

Это отчасти справедливо, признал Дмитрий Медведев. В то же время, заметил зампредседателя Совбеза России, Сикорский забыл добавить, что Польша каждый раз проигрывала. Так было в 1612-м, и позже - в ходе разделов Польши в XVIII, XIX и XX веках, написал Медведев в мессенджере "Макс".

По словам зампреда Совбеза, Сикорский, видимо, не знает ничего и про защиту поляков от гибели советскими солдатами во время Второй мировой войны. Глава МИД Польши - скверно образованный британский подданный с 1987 года, и историю он учил у англосаксов.