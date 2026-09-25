Экс-сотрудники РЖД получили взятки на семь миллионов рублей

Московский городской суд утвердил приговоры бывшим топ-менеджерам РЖД за крупную взятку.

Алексея Савченко, Олега Кириллова, Дениса Стрельцова и Дениса Андреева приговорили к колонии строгого режима на сроки от 8,6 до 12,6 лет. Также подсудимым предстоит выплатить штрафы от 36,8 до 73,6 миллиона рублей.

Следствие установило, что руководство РЖД получали деньги от подрядных организаций за содействие при заключении договоров на техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспорта компании. Общая сумма взяток превысила семь миллионов рублей, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Вина фигурантов в совершении инкриминируемого преступления полностью доказана. Московским городским судом приговор Басманного районного суда Москвы оставлен без изменения", - отметила официальный представитель СКР России Светлана Петренко.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье организатора наркотрафика из России в Европейский Союз.