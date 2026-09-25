Сын Высоцкого назвал причину смерти Марины Влади

Накануне, 24 сентября, стало известно о смерти известной актрисы и писательницы Марины Влади. Ей было 88 лет.

Сын легендарного артиста Владимира Высоцкого Никита назвал причину смерти Марины Влади. По его словам, артистка скончалась в результате продолжительной болезни, передает "МК".

"Она болела. Она прожила больше 88 лет – огромная жизнь", - отметил Никита Высоцкий.

Также он сообщил, что Марина Влади многое сделала для всех, кому важен Владимир Высоцкий.

Напомним, в конце 1960-х Влади приехала в СССР и впервые увидела Владимира Высоцкого. Актриса впоследствии вспоминала: с первого взгляда поняла, что перед ней - человек гениальный. И началась история любви - сложная, красивая и драматичная.

Для Высоцкого Влади стала не только музой, но и спасительницей. В своей книге "Владимир, или прерванный полет" она описала трагичную историю борьбы с зависимостью певца. Публикация вызвала скандал. Друзья и родственники поэта не приняли такой откровенности.

После смерти Высоцкого Влади пережила тяжелую депрессию. Несмотря на новое замужество, до конца жизни она вспоминала певца и называла идеалом.

Марина Влади прожила яркую жизнь, оставив после себя, кроме пронзительной истории любви, около 100 ролей в кино, песни и литературные произведения.

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