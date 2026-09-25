ВС России за неделю освободили 12 сел

ВС России освободили 12 сел с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Взято под контроль 212 квадратных километров территории, ликвидировано более 960 боевиков, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" в Запорожской области освобождены Зеленая Диброва и Светлая Долина. А бойцы группировки "Север" на прошедшей неделе пресекли все попытки противника вырваться из окружения в Харьковской области. Взяты под контроль Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково.

Кроме того, в период с 19 по 25 сентября российские войска нанесли два массированных и семь групповых ударов. Поражены предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, металлургической промышленности. Целями ударов стали логистические, телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры и военные аэродромы.

Ударами разрушены некоторые объекты инфраструктуры украинских портов. Выведены из строя 18 морских судов, в том числе 15 сухогрузов и три танкера, доставлявших западное вооружение, технику и топливо для украинской армии.