Какая на самом деле семья была у Сергея Соседова: нянчил племянников, но брата не понимал

Братья Сергей и Владимир Соседовы росли совершенно разными. Лишь с годами им удалось наладить теплый контакт.

Сергей Соседов родился в обычной советской семье. Папа будущего шоумена трудился в управлении метрополитена, а мать была инженером на заводе. У журналиста есть брат Владимир. Когда Сергей появился на свет, Вове было уже восемь. Разумеется, разница в возрасте сыграла свою роль в отношениях родственников.

Пока Владимир проводил время на улице, бегал с ребятами, играл в казаки-разбойники и обожал спорт, его младший брат зачитывался книгами об искусстве, ходил в музыкальную школу и прилежно учился. Родители Соседовых сразу заметили, что сыновья совершенно не похожи друг на друга. Из-за разных интересов мальчики практически не общались, а иногда между ними случались конфликты.

"Всё закладывается в детстве. С братом у меня были разные отношения, ведь и интересы у нас тоже разные", — годами позже вспоминал телеведущий.

Время шло, а связь между братьями становилась все менее прочной. После школы Соседов поступил на факультет журналистики МГУ, а Владимир пошел по стопам матери и стал инженером. Во время учебы родственник музыкального критика познакомился со своей женой Еленой. Супруги счастливы вместе больше 40 лет. У них есть сын Алексей и дочь Наталья.

Сергей признавался, что ему понадобился не один год для того, чтобы понять брата. Сам журналист до самой смерти был одинок и жил с мамой. Для него всегда было странным то, что Владимир так легко и быстро нашел свою половинку и много лет наслаждался семейными хлопотами.

"Это личная жизнь человека, я не в праве вмешиваться. Сначала я этого не понимал, но потом осознал, что человека нельзя поменять", — объяснял артист.

Сергей никогда не отказывал брату в помощи и часто нянчился с племянниками. Своих детей у Соседова так и не появилось, поэтому Алексей и Наталья стали для него отдушиной. Родственники поддерживали теплые отношения, хотя виделись редко. Чаще всего они собирались за одним столом на праздники. К тому же, телеведущий всегда был рад помочь близким. Он часто брал к себе собаку Натальи, когда той нужно было уехать из Москвы.

Родственники Соседова никак не связаны с шоу-бизнесом. Они держатся вдали от публичности, лишь изредка отвечая на вопросы журналистов о Сергее. Владимир рассказывал, что искренне гордится братом и радуется его успехам.

Видимо, теперь семья соберется вместе на похоронах Сергея. На следующей неделе тело музыкального критика доставят в Москву из Якутии. Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри, куда приехал по работе. Поначалу говорилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, однако спустя сутки появились ужасающие подробности — Сергей упал с лестницы и получил травму, несовместимую с жизнью. Похоронят музыкального критика на Перепечинском кладбище в Московской области рядом с отцом.